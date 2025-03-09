Шеринг автомобилей — какие опции доступны для предпринимателей

Юридические лица могут назначить надлежащего пользователя на транспортное средство.

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Главный сервисный центр МВД напомнил, что юридические лица могут назначить надлежащего пользователя онлайн.

В ведомстве отмечают, что за два месяца 2025 года в Кабинет водителя для бизнеса юридические компании назначили 3071 надлежащего пользователя и отменили — 272.

«С помощью шеринга авто предприятия могут эффективнее управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс. А в случае нарушения ПДД ответственность будет нести не владелец, а тот, кто управлял автомобилем», — отметили в МВД.

Для предпринимателей доступны следующие опции:

просмотр автопарка компании, включая страховку, марку и номер автомобиля;

назначение или отмена надлежащего пользователя;

получение информации о статусе заказанных услуг;

информация о штрафах и их реквизиты.

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