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Шеринг автомобилей — какие опции доступны для предпринимателей

07:54, 9 марта 2025
Юридические лица могут назначить надлежащего пользователя на транспортное средство.
Шеринг автомобилей — какие опции доступны для предпринимателей
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Главный сервисный центр МВД напомнил, что юридические лица могут назначить надлежащего пользователя онлайн.

В ведомстве отмечают, что за два месяца 2025 года в Кабинет водителя для бизнеса юридические компании назначили 3071 надлежащего пользователя и отменили — 272.

«С помощью шеринга авто предприятия могут эффективнее управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс. А в случае нарушения ПДД ответственность будет нести не владелец, а тот, кто управлял автомобилем», — отметили в МВД.

Для предпринимателей доступны следующие опции:

  • просмотр автопарка компании, включая страховку, марку и номер автомобиля;
  • назначение или отмена надлежащего пользователя;
  • получение информации о статусе заказанных услуг;
  • информация о штрафах и их реквизиты.

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сервисный центр МВД

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