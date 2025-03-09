В ТЦК напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники

Лица, освобожденные из неволи, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить ряд услуг.

Фото: fakty.com.ua

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Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники.

Лица, освобожденные из неволи, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить следующие услуги:

Социальная реабилитация – стационарная или полустационарная помощь для лиц с нарушением функций организма. Она включает обучение, развитие и поддержку социально-бытовых навыков.

Паллиативный уход – создание условий для проживания или пребывания, уход, наблюдение за состоянием здоровья, содействие в предоставлении медицинских услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации.

Транспортные услуги – перевозка маломобильных лиц специализированным транспортом, в том числе социальным такси.

Физическое сопровождение лиц с инвалидностью – помощь в передвижении в общественных местах, транспорте, при посещении образовательных учреждений, организаций или других учреждений.

Услуги перевода на жестовый язык – для лиц с нарушением слуха.

Персональный ассистент – помощь в уходе, физическое сопровождение, содействие интеграции в общество и обеспечение самостоятельности.

В ТЦК добавили, что социальные услуги подбираются индивидуально в соответствии с потребностями каждого человека или семьи.

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