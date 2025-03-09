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В ТЦК напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники

07:18, 9 марта 2025
Лица, освобожденные из неволи, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить ряд услуг.
В ТЦК напомнили, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники
Фото: fakty.com.ua
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Донецкий областной ТЦК и СП напомнил, какие социальные услуги могут получить освобожденные из плена люди и их родственники.

Лица, освобожденные из неволи, или члены их семей могут обратиться с заявлением или обращением и получить следующие услуги:

  • Социальная реабилитация – стационарная или полустационарная помощь для лиц с нарушением функций организма. Она включает обучение, развитие и поддержку социально-бытовых навыков.
  • Паллиативный уход – создание условий для проживания или пребывания, уход, наблюдение за состоянием здоровья, содействие в предоставлении медицинских услуг, обеспечение техническими средствами реабилитации.
  • Транспортные услуги – перевозка маломобильных лиц специализированным транспортом, в том числе социальным такси.
  • Физическое сопровождение лиц с инвалидностью – помощь в передвижении в общественных местах, транспорте, при посещении образовательных учреждений, организаций или других учреждений.
  • Услуги перевода на жестовый язык – для лиц с нарушением слуха.
  • Персональный ассистент – помощь в уходе, физическое сопровождение, содействие интеграции в общество и обеспечение самостоятельности.

В ТЦК добавили, что социальные услуги подбираются индивидуально в соответствии с потребностями каждого человека или семьи.

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ТЦК

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