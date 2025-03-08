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В Белом доме анонсировали визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон

12:41, 8 марта 2025
Визит ожидают на следующей неделе.
В Белом доме анонсировали визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон
Источник фото: Reuters
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В Белом доме ожидают визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте, во время которого, в частности, обсудят вопросы прекращения войны России против Украины. Визит ожидают на следующей неделе. Как пишет Укринформ, об этом заявил 7 марта в Белом доме советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волтц.

«Президент провел многочисленные разговоры и визиты с президентом Франции Макроном, премьер-министром Великобритании Стармером. На следующей неделе прибудет генеральный секретарь НАТО», — отметил Волтц в контексте усилий администрации США по урегулированию войны в Украине.

Он добавил, что американская команда активно работает в этом направлении, и на следующей неделе он и госсекретарь Рубио проведут встречи в Саудовской Аравии с украинской делегацией.

«Мы будем привлекать челночную дипломатию и продолжать использовать руководство (президента Трампа – ред.), а также те рычаги влияния, которые у нас есть», — подчеркнул Волтц.

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США НАТО Украина Дональд Трамп война Марк Рютте

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