Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта: Спасибо за вашу стойкость

Президент поздравил с Международным днем борьбы за права женщин и мир.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил женщин 8 марта с Международным днем борьбы за права женщин и мир.

«На передовой и в тылу, в больницах, школах, в оборонке и бизнесе – везде есть наши украинские женщины. Каждая на своем месте, вы приумножаете нашу общую силу, помогаете, спасаете, защищаете, поддерживаете тех, кто рядом, вдохновляете и ведете вперед. Сегодня – Международный день борьбы за права женщин и мир. Но каждый день – ваш день. И каждый день должен стать днем мира.

Героические. Сильные. Профессиональные. Решительные. Спасибо за вашу стойкость, которая каждый день укрепляет Украину», – подчеркнул глава государства.

Отметим, что после остановки финансирования USAID в медиа стало меньше материалов о необходимости запрета празднования 8 марта. Об этом заявили народные депутаты.

«Вот что делает остановка USAID. Уже нет материалов, что нельзя никого поздравлять, что нельзя дарить цветы и вообще это запрещенный праздник. Возвращаемся немного к реальности», – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.