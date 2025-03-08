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Смог в Киеве — в каком районе столицы самое плохое качество воздуха

12:23, 8 марта 2025
В большинстве районов столицы фиксируют существенный уровень загрязненности воздуха.
Смог в Киеве — в каком районе столицы самое плохое качество воздуха
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве с утра 8 марта стоит смог с сильным запахом дыма, особенно на левом берегу. Отметим, что жители Киева уже не первый день жалуются на проблему. 

Сегодня киевлянам советуют до улучшения ситуации с воздухом закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.

Индекс качества атмосферного воздуха по состоянию на 8 марта 2025 года, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA), достиг значения 125. То есть состояние воздуха вредно для чувствительных групп.

По данным мониторингов, Киев занимает 9 место в мире по загрязненности, обогнав китайский Шанхай.

 

Отметим, что в Киевской городской государственной администрации заявили, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в городе высокий.

В частности, фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха называют пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Плохое качество воздуха наблюдается над всем городом, особенно чувствуют запах гари жители левого берега и центра столицы. Плохое качество воздуха точечно наблюдается и в Святошинском и Голосеевском районах.

Напомним, что в феврале в Киеве была тяжелая ситуация с качеством воздуха. В Укргидрометцентре заявляли об увеличении содержания диоксида азота.

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Киев

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