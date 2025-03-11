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Верховна Рада затвердила межі міста Бурштин на Івано-Франківщині

16:51, 11 березня 2025
Парламент прийняв постанову про встановлення меж міста Бурштин Івано-Франківського району.
Верховна Рада затвердила межі міста Бурштин на Івано-Франківщині
Фото: suspilne.media
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11 березня Верховна Рада ухвалила постанову № 8034 про встановлення меж міста Бурштин Івано-Франківського району. Відповідний законопроєкт був поданий Кабінетом Міністрів України та отримав підтримку профільного комітету.

Документ закріплює територію міста площею 995,1 га, що дозволить оптимізувати територіальний розвиток, враховуючи природні ландшафти, історико-культурну цінність та права землекористувачів.

Проєкт погоджений Бурштинською міською, Івано-Франківською районною та обласною радами, а також районною державною адміністрацією.

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Верховна Рада України законопроект

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