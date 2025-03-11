Верховная Рада утвердила границы города Бурштын на Ивано-Франковщине

Парламент принял постановление об установлении границ города Бурштын Ивано-Франковского района.

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11 марта Верховная Рада приняла постановление № 8034 об установлении границ города Бурштын Ивано-Франковского района. Соответствующий законопроект был подан Кабинетом Министров Украины и получил поддержку профильного комитета.

Документ закрепляет территорию города площадью 995,1 га, что позволит оптимизировать территориальное развитие, учитывая природные ландшафты, историко-культурную ценность и права землепользователей.

Проект согласован Бурштынским городским, Ивано-Франковским районным и областным советами, а также районной государственной администрацией.

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