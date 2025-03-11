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Трамп объявил о повышении пошлин на канадскую сталь и алюминий до 50%

16:33, 11 марта 2025
Президент США Дональд Трамп заявил, что повышает пошлину на сталь и алюминий из Канады до 50%.
Трамп объявил о повышении пошлин на канадскую сталь и алюминий до 50%
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Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 12 марта новых пошлин на канадскую сталь и алюминий, которые составят 50%, в ответ на увеличенный на 25% тариф Онтарио на электроэнергию. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Ранее США планировали ввести пошлины на сталь и алюминий из Канады в 25%. 

Также Трамп пригрозил повышением тарифов на импорт автомобилей из Канады, что может нанести серьезный удар по ее автопромышленности.

По словам Трампа, такие меры стали ответом на "антиамериканскую" политику Оттавы, в частности, установление высоких тарифов на электроэнергию и молочные продукты из США. 

"Канада должна немедленно отменить свой антиамериканский фермерский тариф в размере от 250% до 390% на различные молочные продукты США, что долгое время считалось возмутительным. Вскоре я объявлю чрезвычайное положение в отношении электроэнергии в зоне, находящейся под угрозой", — написал Трамп.

Трамп также обвинил Канаду в недостаточном вкладе в обеспечение национальной безопасности и заявил, что США "субсидируют" ее более чем на 200 миллиардов долларов в год.

Как разрешение торгового конфликта, он предложил Канаде стать 51-м штатом США.

"Это снимет все пошлины, существенно снизит налоги для канадцев, сделает страну более безопасным, а США — еще более мощным государством", — написал президент США.

Еще Трамп подчеркнул, что в случае такого сценария у Канады больше не будет проблем с границей, а ее национальный гимн "О, Канада" останется, но уже как часть "величайшего государства в мире".

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США Дональд Трамп Канада

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