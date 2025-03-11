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Избран председатель Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области

17:09, 11 марта 2025
Председателем суда избран Валерий Слободян.
Избран председатель Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области
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11 марта в Хмельницком горрайонном суде Хмельницкой области состоялось собрание судей.

Путем тайного голосования председателем Хмельницкого горрайонного суда избран Валерий Слободян.

Напомним, что согласно нормам Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность собранием судей путем тайного голосования большинством от количества судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи, в порядке, определенном законом. Полномочия председателя местного суда определены статьей 24 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Напомним, избрали главу Светловодского горрайонного суда Кировоградской области.

Кроме того, избраны председатели Ивано-Франковского апелляционного суда и Млиновского районного суда Ровенской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Также избрали председателя Городнянского районного суда Черниговской области.

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суд судья Хмельницкий

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