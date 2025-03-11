Обрано голову Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області

Головою суду обрано Валерія Слободяна.

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11 березня в Хмельницькому міськрайонному суді Хмельницької області відбулися збори суддів.

Шляхом таємного голосування головою Хмельницького міськрайонного суду обрано Валерія Слободяна.

Нагадуємо, що згідно норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді, у порядку, визначеному законом. Повноваження голови місцевого суду визначені статтею 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.

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