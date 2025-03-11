Верховна Рада прийняла закон щодо впорядкування державної ветеранської політики

Фактично змінюється одна стаття в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики, яка декларує підходи у політиці держави щодо ветеранів.

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Верховна Рада 11 березня прийняла в другому читанні закон про внесення змін до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері (законопроект 11007).

Цим законом Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» доповнено однією статтею 10-1, яка декларує, що основними засадами внутрішньої політики у ветеранській сфері є:

впорядкування державної ветеранської політики шляхом визнання видатної ролі ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності в збереженні української державності, використання їх потенціалу, з урахуванням набутого військового досвіду, в економічній і соціальній сферах розвитку держави як елементу стратегії розвитку людського капіталу;

недопущення дискримінації за будь-якою ознакою з метою забезпечення прав і основоположних свобод людини та подолання стереотипних уявлень щодо незворотних змін у поведінці ветеранів війни внаслідок участі в бойових діях;

створення ефективної системи визначення індивідуальних потреб ветеранів війни та надання підтримки протягом їхнього життя після завершення військової служби;

створення та забезпечення належних умов для реалізації права на охорону здоров'я, освітніх, трудових, економічних, культурних, спортивних, соціальних прав ветеранів війни, членів їхніх сімей тощо;

створення умов для надання ефективних і доступних медичних послуг та медичного обслуговування, реабілітації, абілітації, надання психологічної допомоги, з урахуванням індивідуальних потреб;

здійснення профілактики та лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР), алкогольної, наркотичної чи ігрової залежності серед ветеранів війни;

створення та забезпечення функціонування ефективної системи повернення з військової служби до цивільного життя;

створення умов для формування програм щодо інтеграції в територіальні громади;

сприяння ветеранам війни у здобутті економічної самостійності, залучення їх до ветеранського підприємництва, освітніх програм, зайнятості та працевлаштування;

осучаснення системи соціального захисту;

сприяння у реалізації програм досудової та наглядової пробації для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності;

сприяння створенню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, яка пов'язана з українськими воєнними перемогами, українською військовою доблестю, Революцією Гідності, та поширення інформації про об’єкти такої спадщини як в Україні, так і поза її межами;

сприяння залученню до національно-патріотичного та військовопатріотичного виховання, громадянської освіти;

забезпечення функціонування єдиної державної інформаційно-комунікаційної системи, призначеної для збирання, реєстрації, накопичення та зберігання інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб

фінансове забезпечення заходів та програм, спрямованих на підтримку і розвиток ветеранської політики.

Автор: Наталя Мамченко

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