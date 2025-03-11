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Верховна Рада прийняла закон щодо впорядкування державної ветеранської політики

16:29, 11 березня 2025
Фактично змінюється одна стаття в законі про засади внутрішньої і зовнішньої політики, яка декларує підходи у політиці держави щодо ветеранів.
Верховна Рада прийняла закон щодо впорядкування державної ветеранської політики
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Верховна Рада 11 березня прийняла в другому читанні закон про внесення змін до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо формування комплексного підходу до внутрішньої політики у ветеранській сфері (законопроект 11007).

Цим законом Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» доповнено однією статтею 10-1, яка декларує, що основними засадами внутрішньої політики у ветеранській сфері є:

  • впорядкування державної ветеранської політики шляхом визнання видатної ролі ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності в збереженні української державності, використання їх потенціалу, з урахуванням набутого військового досвіду, в економічній і соціальній сферах розвитку держави як елементу стратегії розвитку людського капіталу;
  • недопущення дискримінації за будь-якою ознакою з метою забезпечення прав і основоположних свобод людини та подолання стереотипних уявлень щодо незворотних змін у поведінці ветеранів війни внаслідок участі в бойових діях;
  • створення ефективної системи визначення індивідуальних потреб ветеранів війни та надання підтримки протягом їхнього життя після завершення військової служби;
  • створення та забезпечення належних умов для реалізації права на охорону здоров'я, освітніх, трудових, економічних, культурних, спортивних, соціальних прав ветеранів війни, членів їхніх сімей тощо;
  • створення умов для надання ефективних і доступних медичних послуг та медичного обслуговування, реабілітації, абілітації, надання психологічної допомоги, з урахуванням індивідуальних потреб;
  • здійснення профілактики та лікування посттравматичного стресового розладу (ПТСР), алкогольної, наркотичної чи ігрової залежності серед ветеранів війни;
  • створення та забезпечення функціонування ефективної системи повернення з військової служби до цивільного життя;
  • створення умов для формування програм щодо інтеграції в територіальні громади;
  • сприяння ветеранам війни у здобутті економічної самостійності, залучення їх до ветеранського підприємництва, освітніх програм, зайнятості та працевлаштування;
  • осучаснення системи соціального захисту;
  • сприяння у реалізації програм досудової та наглядової пробації для ветеранів війни, постраждалих учасників Революції Гідності;
  • сприяння створенню матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, яка пов'язана з українськими воєнними перемогами, українською військовою доблестю, Революцією Гідності, та поширення інформації про об’єкти такої спадщини як в Україні, так і поза її межами;
  • сприяння залученню до національно-патріотичного та військовопатріотичного виховання, громадянської освіти;
  • забезпечення функціонування єдиної державної інформаційно-комунікаційної системи, призначеної для збирання, реєстрації, накопичення та зберігання інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб
  • фінансове забезпечення заходів та програм, спрямованих на підтримку і розвиток ветеранської політики.

Автор: Наталя Мамченко

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