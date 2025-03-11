На Буковині викрили псевдоофіцера ЗСУ, який намагався виїхати за кордон за фальшивими документами

Чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ, зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі.

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На Буковині прикордонники викрили псевдовійськового, який намагався виїхати з України за фальшивими документами. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Вказується, що до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибув 27-річний житель Івано-Франківської області. Під час проходження паспортного контролю чоловік зазначив, що є чинним військовослужбовцем ЗСУ, зараз перебуває у відпустці та прямує на відпочинок до Польщі.

Для підтвердження законності виїзду за кордон псевдоофіцер надав копію службового посвідчення завіреного нотаріусом, відпускний квиток та інші необхідні документи.

Після проведення поглибленої перевірки за допомогою спецтехніки прикордонники встановили, що надані документи містять ознаки повної підробки.

Також в ході подальшої роботи та взаємодії з представниками ЗСУ охоронці кордону з’ясували, що у зазначеній військовій частині відсутні відомості про проходження служби даною посадовою особою.

Після оформлення відповідних документів чоловіка передали співробітникам Національної поліції та направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів».

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