На Буковине разоблачили псевдоофицера ВСУ, который пытался выехать за границу по поддельным документам

Мужчина отметил, что является действующим военнослужащим ВСУ, сейчас находится в отпуске и направляется на отдых в Польшу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине пограничники разоблачили псевдовоенного, который пытался выехать из Украины по поддельным документам. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Указывается, что в международный пункт пропуска «Порубное» прибыл 27-летний житель Ивано-Франковской области. Во время прохождения паспортного контроля мужчина заявил, что является действующим военнослужащим ВСУ, находится в отпуске и направляется на отдых в Польшу.

Для подтверждения законности выезда за границу псевдоофицер предоставил нотариально заверенную копию служебного удостоверения, отпускной билет и другие необходимые документы.

После проведения углубленной проверки с помощью спецтехники пограничники установили, что представленные документы содержат признаки полной подделки.

Кроме того, в ходе дальнейшей работы и взаимодействия с представителями ВСУ пограничники выяснили, что в указанной воинской части отсутствуют сведения о прохождении службы данным должностным лицом.

После оформления соответствующих документов мужчину передали сотрудникам Национальной полиции и направили сообщение о выявлении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.