Являются ли изменения, внесенные постановлением Кабмина в Перечень наркотических средств, изменениями в закон о уголовной ответственности — постановление Верховного Суда

В кассационной жалобе прокурор указал на необходимость применения обратной силы закона об уголовной ответственности во времени в связи с изменениями, внесенными постановлением правительства в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Фото: unian.ua

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Изменения, внесенные постановлением Кабмина от 24 мая 2024 года № 653 в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением правительством от 6 мая 2000 года № 770, не являются изменениями в закон Украины об уголовной ответственности и в соответствии со ст. 5 УК Украины и ст. 58 Конституции Украины не имеют обратной силы во времени.

Постановление КМУ от 24 мая 2024 года № 653 «О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» является подзаконным нормативно-правовым актом, а не законом о внесении изменений в УК Украины и/или в уголовно-процессуальное законодательство Украины, и/или в законодательство Украины об административных правонарушениях, а потому в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 3 УК Украины этим постановлением не вносились изменения в законодательство Украины об уголовной ответственности.

К такому выводу пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 552/4770/19.

Приговором местного суда лицо было осуждено по ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 УК Украины. Апелляционный суд отменил этот приговор в части осуждения обвиняемого по ч. 1 ст. 310 УК Украины, а также изменил его в части квалификации действий обвиняемого по ч. 2 ст. 307 УК Украины.

В кассационной жалобе прокурор указал на необходимость применения обратной силы закона об уголовной ответственности во времени (ч. 1 ст. 5 УК Украины) в связи с изменениями, внесенными постановлением КМУ от 24 мая 2024 года № 653 в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и исключить из судебных решений в указанных частях ссылки на то, что предметом таких действий были особо опасные наркотические средства как квалифицирующий признак.

Оценивая указанные кассационные требования, ОП КУС ВС указала, что во исполнение требований Закона Украины от 21 декабря 2023 года № 3528-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования оборота растений рода конопли (Cannabis) для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, производства наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств с целью расширения доступа пациентов к необходимому лечению» постановлением КМУ от 24 мая 2024 года № 653 внесены изменения в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением КМУ от 6 мая 2000 года № 770, и в таблице I в списке № 1 исключена такая позиция: «Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса», а в таблице II в списке № 1 название изложено в следующей редакции: «Список № 1 Наркотические средства и растения, оборот которых ограничен», дополненный позицией: «Каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса».

Однако такие изменения подзаконного нормативно-правового акта, на который ссылаются бланкетные диспозиции УК Украины, с учетом Решения Конституционного Суда Украины № 6-рп/2000 от 19 апреля 2000 года (дело № 1-3/2000), не изменяют словесно-документальную форму уголовного закона, и уголовно-правовая норма остается неизменной. Таким образом, изменения, внесенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров постановлением КМУ, не являются изменениями в закон об уголовной ответственности, что исключает применение ст. 5 УК Украины и ст. 58 Конституции Украины.

Постановление ОП КУС ВС от 24 февраля 2025 года по делу № 552/4770/19 (производство № 51–1524кмо24) будет позже опубликовано в ЕГРСР.

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