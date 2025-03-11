Чи є зміни, внесені постановою Кабміну до Переліку наркотичних засобів, змінами до закону про кримінальну відповідальність — постанова Верховного Суду

У касаційній скарзі прокурор вказав на необхідність застосувати зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі у зв’язку зі змінами, внесеними постановою уряду до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Фото: unian.ua

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Зміни, внесені постановою Кабміну від 24 травня 2024 року № 653 до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою уряду від 6 травня 2000 року № 770, не є змінами до закону України про кримінальну відповідальність і відповідно до ст. 5 КК України та ст. 58 Конституції України не мають зворотної дії в часі.

Постанова КМУ від 24 травня 2024 року № 653 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» є підзаконним нормативно-правовим актом, а не законом про внесення змін до КК України, та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення, а тому відповідно до вимог ч. 6 ст. 3 КК України цією постановою не вносилися зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність.

Такого висновку дійшла Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 552/4770/19.

За обставинами кримінального провадження вироком місцевого суду засуджено особу за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК України. Апеляційний суд скасував цей вирок у частині засудження обвинуваченого за ч. 1 ст. 310 КК України, а також змінив його в частині кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 307 КК України.

У касаційній скарзі прокурор вказав на необхідність застосувати зворотну дію закону про кримінальну відповідальність у часі (ч. 1 ст. 5 КК України) у зв’язку зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24 травня 2024 року № 653 до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та виключити із судових рішень у вказаних частинах посилання на те, що предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби, як кваліфікуючу ознаку.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що на виконання вимог Закону України від 21 грудня 2023 року № 3528-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» постановою КМУ від 24 травня 2024 року № 653 внесено зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 року № 770, і в таблиці І у списку № 1 виключено таку позицію: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу», а в таблиці ІІ у списку № 1 назву викладено в такій редакції: «Список № 1 Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено» та доповнено позицією: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу».

Проте такі зміни підзаконного нормативно-правового акта, посилання на який містять бланкетні диспозиції КК України, з урахуванням Рішення Конституційного Суду України № 6-рп/2000 від 19 квітня 2000 року (справа № 1-3/2000), не змінюють словесно-документну форму кримінального закону і кримінально-правова норма залишається незмінною. Отже, зміни, внесені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів постановою КМУ, не є змінами до закону про кримінальну відповідальність, що виключає застосування ст. 5 КК України та ст. 58 Конституції України.

Постанова ОП ККС ВС від 24 лютого 2025 року у справі № 552/4770/19 (провадження № 51–1524кмо24) буде згодом оприлюднене в ЄДРСР.

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