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єКоноплі запущено – як зміниться ринок промислових конопель

16:37, 11 березня 2025
Коноплі завжди були традиційною українською культурою, — заявила голова ради директорів Асоціації розвитку льонарства і коноплярства.
єКоноплі запущено – як зміниться ринок промислових конопель
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні запрацювала електронна система «єКоноплі» та реєстр промислових конопель, що спрощує доступ аграріїв до державних програм та відкриває нові можливості для галузі.

Голова ради директорів Асоціації розвитку льонарства і коноплярства України Віра Ульянченко в ефірі hromadske розповіла,  що система допоможе виробникам отримувати підтримку від Міністерства аграрної політики, а головне — закріплює статус промислових конопель як звичайної аграрної культури. Це стало можливим завдяки змінам у законодавстві, що набули чинності 16 серпня 2023 року.

«Цього року будемо мати першу посівну, де промислові коноплі займуть традиційне місце в українському сільському господарюванні. Тому що це традиційна українська культура була завжди», — зазначила Ульянченко.

У 2023 році США визнали коноплі найрентабельнішою сільськогосподарською культурою, тому українським аграріям варто звернути на них увагу. Водночас експерти наголошують, що Україна майже 60 років не вирощувала коноплі, тож галузь потребує відновлення та адаптації до сучасних умов.

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Мінагрополітики

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