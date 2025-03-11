еКонопля запущена – как изменится рынок промышленной конопли

Конопля всегда была традиционной украинской культурой, - заявила председатель совета директоров Ассоциации развития льноводства и коноплеводства.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработала электронная система «еКонопля» и реестр промышленной конопли, что упрощает доступ аграриев к государственным программам и открывает новые возможности для отрасли.

Председатель совета директоров Ассоциации развития льноводства и коноплеводства Украины Вера Ульянченко в эфире hromadske рассказала, что система поможет производителям получать поддержку от Министерства аграрной политики, а главное - закрепляет статус промышленной конопли как обычной аграрной культуры. Это стало возможным благодаря изменениям в законодательстве, вступившим в силу 16 августа 2023 года.

«В этом году будем иметь первую посевную, где промышленная конопля займет традиционное место в украинском сельском хозяйствовании. Потому что это традиционная украинская культура была всегда», - отметила Ульянченко.

В 2023 году США признали коноплю самой рентабельной сельскохозяйственной культурой, поэтому украинским аграриям стоит обратить на них внимание. В то же время эксперты отмечают, что Украина почти 60 лет не выращивала коноплю, поэтому отрасль нуждается в восстановлении и адаптации к современным условиям.

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