Находившиеся в плену участники движения сопротивления могут получить статус УБД

На статус могут претендовать освобожденные из плена лица, которых Силы спецопераций ВСУ привлекали к движению сопротивления, кроме добровольно сдавшихся врагу.

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Участники движения сопротивления, которые находились в плену, теперь имеют право на получение статуса участника боевых действий. Кабинет министров по инициативе Минобороны внес изменения в соответствующий Порядок.

Так, на получение статуса могут претендовать освобожденные из плена лица, которые на добровольной и конфиденциальной основе привлекались Силами специальных операций ВСУ для выполнения задач движения сопротивления, за исключением тех, кто добровольно сдался врагу.

Обновленный Порядок также уточняет основания для предоставления этого статуса.

Изменения коснулись и состава специальной комиссии, которая принимает решение о предоставлении статуса УБД.

Из неё исключили расформированный Кадровый центр Сил специальных операций ВСУ. Также к работе спецкомиссии могут привлекаться не только командиры воинских частей, но и военнослужащие.

Ранее мы писали, что дети ВПЛ и участников боевых действий смогут получать соцстипендию до 23 лет включительно.

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