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Діти ВПО та учасників бойових дій зможуть отримувати соцстипендію до 23 років включно

20:07, 3 березня 2025
Діти з пільгових категорій зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-ти річного віку – до 23-х років включно.
Діти ВПО та учасників бойових дій зможуть отримувати соцстипендію до 23 років включно
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Уряд ухвалив постанову, яка спрощує призначення соціальних стипендій студентам з вразливих категорій громадян.

Зокрема, відтепер діти з пільгових категорій (ВПО, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб, позбавлених особистої свободи) зможуть отримувати соціальну стипендію від держави і після досягнення 18-ти річного віку – до 23-х років включно (незалежно від того отримала дитина відповідний статус до повноліття чи після).

У Мінсоцполітики вказали, що раніше, якщо відповідний статус дитині чи її батькам було встановлено після досягнення 18-річного віку, студент не міг претендувати на соціальні стипендії.

Також, враховуючи, що при призначенні стипендій діти учасників бойових дій могли стикатися з труднощами із наданням підтвердних документів, введено норму, яка дозволяє:

  • дітям УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни або Захисників і Захисниць України, які зникли  безвісти, якщо посвідчення члена сім’ї загиблих ще не оформлене, використати для оформлення соціальної стипендії  рішення суду про визнання батька (матері) безвісно відсутнім або витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • дітям УБД, замість довідки про безпосередню участь у бойових діях, якщо немає можливості надати копію посвідчення УБД, використати витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

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