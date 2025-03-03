Радник голови Державної судової адміністрації не ходив на роботу, але отримав 800 тисяч грн зарплати — прокуратура

Раднику голови ДСА три роки платили зарплату, а він не ходив на роботу — і, як випливає з ухвали суду, неодноразово виїжджав за кордон.

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У Державній судовій адміністрації 3 роки платили зарплату раднику голови ДСА, який не ходив на роботу. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, Печерська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишньої керівниці одного з управлінь Державної судової адміністрації за обвинуваченням у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих документів (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).

Встановлено, що вже колишня керівниця управління з грудня 2021 року по грудень 2023 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу одного з радників колишнього голови Державної судової адміністрації, який не ходив на роботу та не виконував жодні обов’язки.

Як наслідок йому безпідставно перерахували майже 800 тис. гривень зарплатні, а також сплатили з неї усі необхідні податки. Загалом сума нарахувань з бюджету Державної судової адміністрації становила понад 1,2 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Як випливає з ухвали Печерського районного суду Києва від 13 вересня 2024 року у кримінальному провадженні №22024000000000408, відповідно до отриманої інформації у період часу 1.01.2021 по 31.12.2023 року цей радник, не маючи підстав для виїзду за кордон (відрядження, відпустка, тощо), неодноразово перетинав державний кордон України та виїжджав на відпочинок.

При цьому, обвинувачена як керівник управління, до штатного розкладу якого належав радник голови ДСА, в інтересах останнього вносила недостовірні відомості до табелю робочого часу, фіксуючи нібито його присутність на робочому місці, що призвело до необгрунтованого нарахування йому в повному обсязі заробітної плати з надбавками та стимулюючими видатками.

Крім того, з початку повномасштабного військового вторгнення рф на територію України, радник не з`являвся на робочому місці, участь у підготовці документів відповідно до своїх функціональних обов`язків не приймав, жодних документів не підписував. Проте, за ініціативою керівниці управління ДСА, раднику продовжували здійснювати наступні нараховування: надбавки до заробітної плати у розмірі 50% за інтенсивність праці, премії, матеріальну допомогу та відпускні.

Таким чином, як зазначено в ухвалі суду, цей радник, який перебував з 1.01.2021 по 31.12.2023 року на посаді та фактично не з`являвся на роботу і не виконував посадові обов`язки дистанційно, отримав державні кошти як дохід – заробітну плату на суму 969 841 грн.

Зазначимо, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру декларацій, у 2023 році заробітну плату у ДСА отримував Євген Асташев. Разом з тим, за 2021 та 2022 роки він декларацію до Реєстру не подавав.

Автор: Наталя Мамченко

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