На Харківщині колишній співробітник ДСНС виготовляв підроблені посвідчення рятувальника за 1500 доларів

Підроблені документи дозволяли чоловікам призовного віку оформити бронювання у ТЦК й уникнути мобілізації.

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На Харківщині затримали колишнього співробітника Держслужби з надзвичайних ситуацій, який виготовляв підроблені посвідчення рятувальника за 1500 доларів. Про це повідомляє Держприкродонслужба.

Так, зловмисник підшукував осіб призовного віку, які мали фінансову можливість ухилитися від мобілізації.

За грошову винагороду фігурант оформлював фіктивні документи про працевлаштування та посвідчення рятувальника. Це дозволяло чоловікам призовного віку оформити бронювання у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки й уникнути мобілізації.

Свої послуги фігурант оцінював в 1500 доларів.

Під час отримання грошової суми та передачі підробленого посвідчення правоохоронці затримали підозрюваного в рамках ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою) та оголосили підозру за ч. 3 ст.369-2 КК України (Зловживання впливом).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

У ході санкціонованих обшуків було вилучено гербові печатки, 11 бланків службових посвідчень ДСНС України, жорсткий диск, фото, датер, гроші та інше.

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