В Харьковской области бывший сотрудник ГСЧС производил поддельные удостоверения спасателя за 1500 долларов

Поддельные документы позволяли мужчинам призывного возраста оформить бронирование в ТЦК и избежать мобилизации.

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В Харьковской области задержали бывшего сотрудника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, который изготавливал поддельные удостоверения спасателя за 1500 долларов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Злоумышленник подыскивал лиц призывного возраста, имеющих финансовую возможность уклониться от мобилизации.

За денежное вознаграждение фигурант оформлял фиктивные документы о трудоустройстве и удостоверения спасателя. Это позволяло мужчинам призывного возраста оформить бронь в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и избежать мобилизации.

Свою "услугу" фигурант оценивал в 1500 долларов.

Во время получения денег и передачи поддельного удостоверения правоохранители задержали подозреваемого в рамках ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом) и объявили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества.

В ходе санкционированных обысков были изъяты гербовые печати, 11 бланков служебных удостоверений ГСЧС Украины, жесткий диск, фотографии, датер, деньги и другие вещественные доказательства.

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