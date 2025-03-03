Советник главы Государственной судебной администрации не ходил на работу, но получил 800 тысяч грн зарплаты — прокуратура

Советнику главы ГСА три года платили зарплату, а он не появлялся на работе — и, как следует из определения суда, неоднократно выезжал за границу.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственной судебной администрации (ГСА) на протяжении трех лет выплачивалась зарплата советнику главы ведомства, который не ходил на работу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, Печерская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшей руководительницы одного из управлений Государственной судебной администрации. Ей инкриминируется растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и составление и выдача заведомо ложных документов (ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК).

Следствие установило, что уже бывшая руководительница управления с декабря 2021 года по декабрь 2023 года вносила заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени одного из советников бывшего главы ГСА, который не посещал работу и не выполнял никаких служебных обязанностей.

В результате ему безосновательно перечислили почти 800 тысяч гривен зарплаты, а также уплатили с нее все необходимые налоги. В целом сумма начислений из бюджета ГСА составила более 1,2 миллиона гривен.

На данный момент обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как следует из определения Печерского районного суда Киева от 13 сентября 2024 года по уголовному делу №22024000000000408, согласно полученной информации, в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года этот советник, не имея оснований для выезда за границу (командировка, отпуск и т. д.), неоднократно пересекал государственную границу Украины и выезжал на отдых.

При этом обвиняемая, будучи руководителем управления, в штатное расписание которого входил советник главы ГСА, в интересах последнего вносила недостоверные сведения в табель учета рабочего времени, фиксируя его якобы присутствие на рабочем месте. Это привело к необоснованному начислению ему полной зарплаты с надбавками и стимулирующими выплатами.

Кроме того, с начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины советник не появлялся на рабочем месте, не принимал участия в подготовке документов, не подписывал никаких официальных бумаг. Тем не менее, по инициативе руководительницы управления ГСА ему продолжали начисляться надбавки за интенсивность труда (50% от оклада), премии, материальная помощь и отпускные.

Таким образом, как указано в постановлении суда, этот советник, находясь в должности с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, фактически не выполнял свои обязанности ни очно, ни дистанционно, но при этом получил из государственного бюджета 969 841 грн в качестве заработной платы.

Отметим, что согласно данным Единого государственного реестра деклараций, в 2023 году заработную плату в ГСА получал Евгений Асташев. Однако за 2021 и 2022 годы он декларацию в Реестр не подавал.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.