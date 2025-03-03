Дети ВПО и участников боевых действий смогут получать соцстипендию до 23 лет включительно

Дети из льготных категорий смогут получать социальную стипендию от государства даже после достижения 18-летнего возраста – до 23 лет включительно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило постановление, которое упрощает назначение социальных стипендий студентам из уязвимых категорий граждан.

В частности, отныне дети из льготных категорий (ВПО, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, лиц, лишенных личной свободы) смогут получать социальную стипендию от государства даже после достижения 18-летнего возраста – до 23 лет включительно (независимо от того, был ли соответствующий статус получен до совершеннолетия или после).

В Минсополитики указали, что ранее, если статус предоставлялся ребенку или его родителям после 18 лет, студент не мог претендовать на социальные стипендии.

Также, учитывая, что дети участников боевых действий сталкивались с трудностями при предоставлении подтверждающих документов, введена норма, которая позволяет:

детям УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны или Защитников и Защитниц Украины, которые пропали без вести, если удостоверение члена семьи погибших еще не оформлено, использовать для оформления социальной стипендии решение суда о признании отца (матери) безвестно отсутствующим или выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

детям УБД – вместо справки о непосредственном участии в боевых действиях (если нет возможности предоставить копию удостоверения УБД) использовать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.