Дети ВПО и участников боевых действий смогут получать соцстипендию до 23 лет включительно

Правительство утвердило постановление, которое упрощает назначение социальных стипендий студентам из уязвимых категорий граждан.
В частности, отныне дети из льготных категорий (ВПО, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, лиц, лишенных личной свободы) смогут получать социальную стипендию от государства даже после достижения 18-летнего возраста – до 23 лет включительно (независимо от того, был ли соответствующий статус получен до совершеннолетия или после).
В Минсополитики указали, что ранее, если статус предоставлялся ребенку или его родителям после 18 лет, студент не мог претендовать на социальные стипендии.
Также, учитывая, что дети участников боевых действий сталкивались с трудностями при предоставлении подтверждающих документов, введена норма, которая позволяет:
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