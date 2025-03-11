Учасники руху опору, які перебували в полоні, можуть отримати статус УБД

На статус можуть претендувати звільнені з полону особи, яких Сили спецоперацій ЗСУ залучали до руху опору, крім тих, хто добровільно здався ворогу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Учасники руху опору, які перебували в полоні, тепер мають право на отримання статусу учасника бойових дій. Кабінет міністрів за ініціативи Міноборони вніс зміни до відповідного Порядку.

Так, на отримання статусу можуть претендувати звільнені з полону особи, які на добровільній та конфіденційній основі залучалися Силами спеціальних операцій ЗСУ до виконання завдань руху опору, за винятком тих, хто добровільно здався ворогу.

Оновлений Порядок також уточнює підстави для надання цього статусу.

Зазнав змін і склад спеціальної комісії, яка приймає рішення про надання статусу УБД.

З неї виключили розформований Кадровий центр Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також до роботи спецкомісії можуть залучатися не лише командири військових частин, але й військовослужбовці.

Раніше ми писали, що діти ВПО та учасників бойових дій зможуть отримувати соцстипендію до 23 років включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.