Верховный Суд решит, является ли исключение Кабмином каннабиса из списка особо опасных наркотических средств основанием применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности

КУС передал дело на рассмотрение объединенной палаты, поскольку считает, что восприятие изменений в Перечень наркотических средств как изменений в Уголовный кодекс является прямым отрицанием правовых позиций КСУ, по которым подобные изменения не создают основания для применения норм об обратном действии закона об уголовной ответственности.

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Объединенная палата Кассационного уголовного суда Верховного Суда 24 февраля рассмотрит вопрос, являются ли изменения, внесенные постановлением Кабмина в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, основанием для применения предписаний статьи 5 Уголовного кодекса об обратном действии закона об уголовной ответственности (определение коллегии судей КУС ВС по делу 552/4770/19).

Как известно, 16 августа 2024 года был введен в действие закон о легализации медицинского каннабиса. Одновременно вступило в силу постановление Кабмина №653, которым правительство внесло изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Были исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, обращение которых запрещено, и тетрагидроканнабинол из списка опасных психотропных веществ, обращение которых запрещено.

Вместо этого каннабис и производные от него вещества включили в список растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, обращение которых «допускается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике».

Статья 5 УК предусматривает, что закон об уголовной ответственности, отменяющий уголовную противоправность деяния, смягчающий уголовную ответственность или иным образом улучшающий положение лица, имеет обратное действие во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления в силу такого закона, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость.

Обставини справи

Обвинувачений придбав насіння конопель, після чого навесні на присадибній ділянці за місцем свого проживання незаконно посіяв і вирощував 11 рослин конопель, які було вилучено у травні 2019 року працівниками поліції під час обшуку.

Надалі, 20.05.2019 обвинувачений незаконно придбав з метою збуту та зберігав за місцем свого проживання особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено – канабіс. Цього ж дня обвинувачений незаконно збув залегендованій особі за 100 грн канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 2, 201 г.

Крім того, 27.05.2019 обвинувачений повторно збув залегендованій особі за 130 грн канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 0, 717 г.

У подальшому, у цей же день, працівниками поліції під час обшуку за місцем проживання обвинуваченого було виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, масою у перерахунку на суху речовину 2, 550 г.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Суд першої інстанції визнав винуватим та засудив обвинуваченого за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310 КК.

Апеляційний суд скасував цей вирок у частині засудження обвинуваченого за ч. 1 ст. 310 КК та звільнив його від кримінальної відповідальності на підставі абз. 3 ч. 1 ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження у цій частині закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Перекваліфікував його дії за епізодом незаконного придбання та зберігання канабісу з метою збуту, а також його збут 20.05.2019 з ч. 2 ст. 307 КК на ч. 1 ст. 307 КК.

Виключив з вироку місцевого суду у частині засудження обвинуваченого за ч. 2 ст. 307 КК посилання на кваліфікуючу ознаку – вчинення кримінального правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 310 КК, та рішення про призначення покарання за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 310 та ч. 2 ст. 307 КК.

Постановив вважати обвинуваченого засудженим за епізодом повторного, незаконного придбання та зберігання канабісу з метою збуту, а також його збут 27.05.2019 за ч. 2 ст. 307 КК.

У касаційній скарзі сторона обвинувачення порушила питання про застосування принципу зворотної дії закону про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, оскільки вважає, що зазначений принцип має бути застосовано у цьому кримінальному провадженні.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС ВС вирішив передати кримінальне провадження на розгляд ОП ККС ВС з підстав необхідності відступити від висновку колегії суддів Першої судової палати ККС, викладеного у постановах від 31.10.2024 (справа № 204/1877/22), від 5.11.2024 (справа № 726/464/19).

ККС вказав, що Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) для використання у навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, виробництва наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів з метою розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування» від 21.12.2023 №3528-IX, рекомендовано Кабміну внести зміни до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6.05.2000 №770.

Постановою КМУ від 24.05.2024 №653, яка набрала чинності 16.08.2024 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» внесені зміни, відповідно до яких у таблиці І у списку № 1 виключено таку позицію:

«Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу» та у таблиці ІІ у списку № 1: назву викладено в такій редакції: «Список № 1 Наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено»; та доповнено такою позицією: «Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу».

Водночас в Рішенні КСУ від 19.04.2000 № 6-рп/2000 зазначено, що кримінальний закон, який визначає діяння як злочин, може містити посилання на положення інших нормативно-правових актів.

Якщо ці положення в наступному змінюються, загальний зміст кримінального закону, в даному випадку – диспозиція його норм, змін не зазнає.

Протилежне означало б можливість зміни кримінального закону підзаконними актами, що суперечило б вимогам п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції України.

ККС доходить переконання, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, як змін до КК є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування ст. 5 КК та ст. 58 Конституції України.

Автор: Наталя Мамченко

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