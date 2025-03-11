Верховная Рада приняла закон об упорядочении государственной ветеранской политики

Фактически меняется одна статья в законе об основах внутренней и внешней политики, декларирующая подходы в политике государства в отношении ветеранов.

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Верховная Рада 11 марта приняла во втором чтении закон о внесении изменений в Закон «Об основах внутренней и внешней политики» о формировании комплексного подхода к внутренней политике в ветеранской сфере (законопроект 11007).

Этим законом Закона «Об основах внутренней и внешней политики» дополнена одной статьей 10-1, которая декларирует, что основными основами внутренней политики в ветеранской сфере являются:

упорядочение государственной ветеранской политики путем признания выдающейся роли ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства в сохранении украинской государственности, использования их потенциала с учетом приобретенного военного опыта в экономической и социальной сферах развития государства как элемента стратегии развития человеческого капитала;

недопущение дискриминации по любому признаку в целях обеспечения прав и основных свобод человека и преодоления стереотипных представлений о необратимых изменениях в поведении ветеранов войны вследствие участия в боевых действиях;

создание эффективной системы определения индивидуальных потребностей ветеранов войны и поддержки в течение их жизни после завершения военной службы;

создание и обеспечение надлежащих условий для реализации права на здравоохранение, образовательных, трудовых, экономических, культурных, спортивных, социальных прав ветеранов войны, членов их семей;

создание условий для предоставления эффективных и доступных медицинских услуг и медицинского обслуживания, реабилитации, абилитации, оказания психологической помощи с учетом индивидуальных потребностей;

профилактика и лечение посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), алкогольной, наркотической или игровой зависимости среди ветеранов войны;

создание и обеспечение функционирования эффективной системы возвращения из военной службы в гражданскую жизнь;

создание условий для формирования программ по интеграции в территориальные общины;

содействие ветеранам войны в получении экономической самостоятельности, привлечение их к ветеранскому предпринимательству, образовательным программам, занятости и трудоустройству;

осовременивание системы социальной защиты;

содействие реализации программ досудебной и надзорной пробации для ветеранов войны, пострадавших участников Революции Достоинства;

содействие созданию материального и нематериального культурного наследия, связанного с украинскими военными победами, украинской военной доблестью, Революцией Достоинства, и распространение информации об объектах такого наследия как в Украине, так и за ее пределами;

содействие вовлечению в национально-патриотическое и военно-патриотическое воспитание, гражданское образование;

обеспечение функционирования единой государственной информационно-коммуникационной системы, предназначенной для сбора, регистрации, накопления и хранения информации о ветеранах войны, лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, членов семей таких лиц

финансовое обеспечение мер и программ, направленных на поддержку и развитие ветеранской политики.

Автор: Наталя Мамченко

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