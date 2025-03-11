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Трамп оголосив про підвищення мита на канадську сталь та алюміній до 50%

16:33, 11 березня 2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що підвищує мито на сталь та алюміній з Канади до 50%.
Трамп оголосив про підвищення мита на канадську сталь та алюміній до 50%
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Президент США Дональд Трамп оголосив про введення з 12 березня нових мит на канадську сталь та алюміній, які становитимуть 50%, у відповідь на збільшений на 25% тариф Онтаріо на електроенергію. Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Раніше США планували ввести мито на сталь та алюміній із Канади у 25%.

Також Трамп пригрозив підвищенням тарифів на імпорт автомобілів з Канади, що може завдати серйозного удару по її автопромисловості.

За словами Трампа, такі заходи стали відповіддю на "антиамериканську" політику Оттави, зокрема встановлення високих тарифів на електроенергію та молочні продукти зі США.

"Канада має негайно скасувати свій антиамериканський фермерський тариф у розмірі від 250% до 390% на різні молочні продукти США, що тривалий час вважалося обурливим. Незабаром я оголошу надзвичайний стан щодо електроенергії в зоні, яка перебуває під загрозою", - написав Трамп.

Трамп також звинуватив Канаду в недостатньому вкладі у забезпечення національної безпеки і заявив, що США "субсидують" її більш ніж на 200 мільярдів доларів на рік.

Як вирішення торговельного конфлікту він запропонував Канаді стати 51-м штатом США.

"Це зніме всі мита, суттєво знизить податки для канадців, зробить країну безпечнішою, а США ще потужнішою державою", - написав президент США.

Ще Трамп підкреслив, що у разі такого сценарію Канада більше не матиме проблем з кордоном, а її національний гімн "О, Канада" залишиться, але вже як частина "найбільшої держави у світі".

Як повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявив, що запроваджує нові мита для Канади та Мексики. У свою чергу Канада вводить 25% мита проти американських товарів на суму 155 мільярдів доларів.

Додамо, Канада звернулася зі скаргою до Світової організації торгівлі через американські мита.

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США Дональд Трамп Канада

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