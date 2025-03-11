В Одессе после обстрела в воздух попали опасные вещества — жителям советуют ограничить пребывание на улице

До улучшения ситуации с качеством воздуха одесситам рекомендовано по возможности не находиться на улице.

Фото: ГСЧС

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Как сообщалось, российская армия нанесла очередной шахедный удар по Одессе, в результате которого вспыхнул сильный пожар на резервуарах с топливом. Из-за возгорания в атмосферу попало значительное количество загрязняющих веществ и продуктов горения. Об этом сообщает Одесский горсовет.

"В результате пожаров в воздух попало значительное количество загрязняющих веществ, продуктов горения", - говорится в сообщении.

В мэрии также отметили, что до улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано по возможности не находиться на улице или использовать респиратор, а также закрыть дома окна и двери, чтобы предотвратить попадание дыма в помещение.

КП «Муниципальный центр экологической безопасности» Одесского городского совета и ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины» проводят наблюдение за состоянием атмосферного воздуха, о результатах сообщат позже.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве в последнее время фиксируют существенный уровень загрязненности воздуха.

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