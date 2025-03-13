Какие транспортные средства следует отражать в декларации — разъяснение НАПК

В декларации указываются транспортные средства, которые принадлежат субъекту декларирования и членам его семьи на праве собственности или находятся в их владении либо пользовании по состоянию на последний день отчетного периода.

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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, какие транспортные средства должны быть отражены в декларации.

В декларации указываются транспортные средства, которые принадлежат субъекту декларирования и членам его семьи на праве собственности или находятся в их владении либо пользовании по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней до последнего дня отчетного периода) или на протяжении не менее половины дней отчетного периода (п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона).

Для целей декларирования под транспортными средствами понимается широкий перечень, который не ограничивается только автотранспортными, а включает и другие самоходные машины и механизмы, а именно:

легковые и грузовые автомобили;

автобусы;

самоходные машины, сконструированные на шасси автомобилей;

мотоциклы всех типов, марок и моделей;

прицепы, полуприцепы, мотоколяски, другие приравненные к ним транспортные средства;

мопеды;

тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные и мелиоративные машины, сельскохозяйственная техника, другие механизмы;

водные и воздушные суда.

В декларации указываются транспортные средства, соответствующие хотя бы одному из следующих условий:

транспортное средство принадлежит на праве собственности субъекту декларирования или члену его семьи по состоянию на последний день отчетного периода;

транспортное средство находилось во владении или пользовании субъекта декларирования или члена его семьи в течение не менее половины дней отчетного периода или по состоянию на последний день отчетного периода (при условии, что право владения или пользования возникло не менее чем за 30 календарных дней до последнего дня отчетного периода);

транспортное средство по состоянию на последний день отчетного периода находилось в собственности третьего лица, но субъект декларирования (если он является служебным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение либо должность, связанную с высоким или повышенным уровнем коррупционных рисков) или член его семьи получал или имел право на получение дохода от такого объекта или мог прямо или опосредованно (через других физических или юридических лиц) совершать в отношении него действия, аналогичные по сути распоряжению им.

Важно: сведения о таких объектах не указываются в декларации, если они принадлежат юридическому лицу, указанному в п. 5-1 ч. 1 ст. 46 Закона, и их основное назначение — использование в хозяйственной деятельности такой компании. Однако если эти транспортные средства используются субъектом декларирования или членами его семьи для личных нужд, сведения о них должны быть отражены в декларации.

Персональный электротранспорт (велосипеды, электросамокаты, гироскутеры и т. д.) не считается транспортными средствами для целей декларирования, но должен быть указан в разделе 5 «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)», если его стоимость превышает установленный Законом порог декларирования в этом разделе (100 ПМ, 302 800 грн).

Сведения о транспортных средствах указываются в декларации независимо от:

использования их бесплатно или за плату;

наличия у субъекта декларирования и/или членов его семьи водительского удостоверения и/или фактического управления этими транспортными средствами в течение отчетного периода;

фактического использования транспортного средства в отчетном периоде, если сведения о декларанте / члене его семьи как пользователе внесены в Единый государственный реестр транспортных средств;

наличия или отсутствия у субъекта декларирования и/или членов его семьи родственных связей с владельцем транспортного средства;

вида и формы (устной или письменной) сделки, на основании которой транспортное средство находится во владении или пользовании.

В отличие от другого ценного движимого имущества, сведения о транспортных средствах и других самоходных машинах и механизмах указываются независимо от их стоимости (пп. «б» п. 3 ч. 1 ст. 46 Закона, пп. 2 п. 7 раздела IV Порядка № 252/23).

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что с 1 января 2025 года декларации за 2024 год подали более 252,7 тыс. публичных служащих из примерно 700 тысяч.

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