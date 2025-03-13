13 марта – какой сегодня праздник и главные события

13 марта в Украине и мире празднуют Международный день школьного питания.

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В четверг, 13 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

13 марта в Украине и мире празднуют Международный день победы каждой девушки. Это неофициальная инициатива, направленная на празднование достижений, преодоление трудностей и самореализацию девушек во всем мире. Этот день не имеет официального международного статуса, как, например, Международный день девушек (11 октября, основанный ООН). Однако он набирает популярность среди активистов, феминистических движений и организаций, поддерживающих гендерное равенство и права девушек.

Также 13 марта Международный день школьного питания. Выпадает на второй четверг марта. Праздник призван привлечь внимание к важности здорового питания детей в школах по всему миру. Он был начат в 2013 году по инициативе Шотландии и США. Его активно поддерживают правительства, образовательные организации и благотворительные фонды.

А еще 13 марта Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Это хроническое гинекологическое заболевание, при котором ткань, похожая на эндометрий (внутренний слой матки), разрастается вне ее – в яичниках, маточных трубах, кишечнике и других органах. Символ борьбы с эндометриозом – желтая лента.

13 марта Всемирный день почки. Выпадает на второй четверг марта. Это глобальная инициатива, направленная на повышение осведомленности о важности здоровья почек и профилактике заболеваний мочевыделительной системы. Почки играют ключевую роль в нашем организме, поэтому важно следить за их состоянием.

Какой сегодня церковный праздник

13 марта в церковном календаре – перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. Он был выдающимся церковным деятелем, пострадавшим за свою веру. В 815 году император Лев V Армянин, выступавший против почитания икон, отправил святого Никифора в ссылку на остров Проконис. Там он провел всю свою жизнь и умер в 828 году. Спустя 19 лет после его смерти патриарх Методий нашел мощи святого Никифора нетленными. В 846 году их торжественно перенесли в храм Святой Софии в Константинополе, а затем в церковь Святых Апостолов. Это событие стало важным символом победы православной веры над иконоборчеством

Календарь важных событий за 13 марта

624 год — Битва при Бадре, первая великая битва Магомета с Курайшитами;

1325 год — традиционная дата основания столицы ацтекской империи Теночтитлан (ныне Мехико);

1519 год — испанский конкистадор Эрнан Кортес высаживается с отрядом солдат в Мексике;

1639 год — колледж в Кембридже (Массачусетс, США) называют Гарвардским в честь своего первого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 год – английский астроном Уильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы;

1809 год — сэр Джордж Гордон занимает место в британской Палате лордов как лорд Байрон;

1809 год — переворотом в Швеции отстраняют от власти Густава IV Адольфа; страна совсем отрешается от абсолютизма;

1848 год — восстанием венских студентов начинается революция в Австрийской империи и Немецком союзе;

1888 год — алмазные шахты южноафриканского Кимберли объединяются в компанию De Beers;

1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;

1917 год — над зданием Центральной Рады принято поднять сине-желтый флаг;

1921 год — Монголия (до того Внешняя Монголия) провозглашает независимость от Китая;

1938 год — происходит аншлюс Австрии Германией;

1943 год — нацисты ликвидируют Краковское гетто;

1949 год — в Канаде начинает деятельность Украинская Свободная Академия Наук;

1961 год — в Киеве происходит "Куренивская трагедия", в результате техногенной катастрофы погибает более 1500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавших в зону бедствия;

1997 год — Украина и НАСА подписывают договор о полете в космос первого украинского космонавта, им становится Леонид Каденюк;

2013 год — действующим Папой Римским становится Франциск (Хорхе Марио Бергольо);

2014 год — в Донецке во время митинга против российской агрессии убивают местного жителя Дмитрия Чернявского.

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