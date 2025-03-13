13 березня – яке сьогодні свято та головні події

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день шкільного харчування.

Фото: shutterstock.com

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У четвер, 13 березня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

13 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Це неофіційна ініціатива, що спрямована на святкування досягнень, подолання труднощів та самореалізацію дівчат у всьому світі. Цей день не має офіційного міжнародного статусу, як, наприклад, Міжнародний день дівчат (11 жовтня, заснований ООН). Однак він набирає популярності серед активістів, феміністичних рухів і організацій, що підтримують гендерну рівність та права дівчат.

Також 13 березня Міжнародний день шкільного харчування. Припадає на другий четвер березня. Свято покликане привернути увагу до важливості здорового харчування дітей у школах у всьому світі. Воно було започатковане 2013 року за ініціативи Шотландії та США. Його активно підтримують уряди, освітні організації та благодійні фонди.

А ще 13 березня Всесвітній день обізнаності про ендометріоз. Це хронічне гінекологічне захворювання, за якого тканина, схожа на ендометрій (внутрішній шар матки), розростається за її межами – у яєчниках, маткових трубах, кишечнику та інших органах. Символ боротьби з ендометріозом – жовта стрічка.

13 березня Всесвітній день нирки. Припадає на другий четвер березня. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про важливість здоров’я нирок і профілактику захворювань сечовидільної системи. Нирки відіграють ключову роль у нашому організмі, тому важливо стежити за їхнім станом.

Яке сьогодні церковне свято

13 березня в церковному календарі – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського. Він був видатним церковним діячем, який постраждав за свою віру. 815 року імператор Лев V Вірменин, який виступав проти шанування ікон, відправив святого Никифора у заслання на острів Проконіс. Там він провів решту свого життя і помер 828 року. Через 19 років після його смерті патріарх Методій знайшов мощі святого Никифора нетлінними. 846 року їх урочисто перенесли до храму Святої Софії в Константинополі, а згодом — до церкви Святих Апостолів. Ця подія стала важливим символом перемоги православної віри над іконоборством

Календар важливих подій за 13 березня

624 рік — Битва при Бадрі, перша велика битва Магомета з Курайшитами;

1325 рік — традиційна дата заснування столиці ацтекської імперії Теночтітлан (нині Мехіко);

1519 рік — іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується з загоном солдатів в Мексиці;

1639 рік — коледж у Кембриджі (Массачусетс, США) називають Гарвардським на честь свого першого великого спонсора Джона Гарварда;

1781 рік — англійський астроном Вільям Гершель відкриває Уран, сьому планету Сонячної системи;

1809 рік — сер Джордж Гордон займає місце в британській Палаті лордів як лорд Байрон;

1809 рік — переворотом у Швеції усувають від влади Густава IV Адольфа; країна остаточно відмовляється від абсолютизму;

1848 рік — повстанням віденських студентів розпочинається революція в Австрійській імперії та Німецькому союзі;

1888 рік — алмазні шахти південноафриканського Кімберлі об'єднуються в компанію De Beers;

1917 рік — до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський;

1917 рік — над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти синьо-жовтий прапор;

1921 рік — Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголошує незалежність від Китаю;

1938 рік — відбувається аншлюс Австрії Німеччиною;

1943 рік — нацисти ліквідовують Краківське гетто;

1949 рік — у Канаді починає діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 рік — у Києві стається "Куренівська трагедія", внаслідок техногенної катастрофи гине понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 рік — Україна та НАСА підписують договір про політ у космос першого українського космонавта, ним стає Леонід Каденюк;

2013 рік — чинним Папою Римським стає Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 рік — в Донецьку під час мітингу проти російської агресії убивають місцевого мешканця Дмитра Чернявського.

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