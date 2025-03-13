В Україні закінчилися американські ракети ATACMS, — AP

Україна вичерпала запаси американських ракет ATACMS.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У української армії закінчилися американські ракети далекого радіусу дії армійського тактичного ракетного комплексу (ATACMS). Запаси були вичерпані ще у січні. Про це Associated Press розповіли джерела.

За даними видання, офіційний представник США та український депутат з Комітету оборони країни розповіли, що в арсеналі ЗСУ вже немає ракет ATACMS.

Американський чиновник повідомив, що США загалом надали України менше ніж 40 таких ракет.

Також він американський представник розповів, що Україна вичерпала такі запаси по ATACMS ще наприкінці січня.

«Високопоставлені керівники оборони США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, чітко дали зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACM і що США та союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною у бою», - додали у AP.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.