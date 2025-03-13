Марко Рубіо заявив, що санкції ЄС можуть стати темою переговорів з РФ щодо перемир’я з Україною

Марко Рубіо вважає, що питання європейських санкцій «буде на столі» при майбутніх переговорах з російською стороною.

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на будь-яких переговорах з Росією щодо припинення вогню з Україною буде порушене питання про санкції, які запровадили країни Європи проти РФ, передає Державний департамент США.

Він зазначив, під час переговорів Україна «посилила потребу в європейцях». Про це було вказано у спільній заяві після перемовин делегацій від України та США у Джидді 11 березня.

«Але я вже публічно сказав, що європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, і я припускаю, що в будь-яких переговорах - якщо ми, сподіваюся, дійдемо до них - з росіянами вони піднімуть ці європейські санкцій, які були накладені на них», - сказав Рубіо.

За словами посадовця, питання європейських санкцій «буде на столі» при майбутніх переговорах з російською стороною.

«Не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими (російськими, - ред.) активами тощо», - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що представники Сполучених Штатів вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні.

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