Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Марко Рубіо заявив, що санкції ЄС можуть стати темою переговорів з РФ щодо перемир’я з Україною

08:28, 13 березня 2025
Марко Рубіо вважає, що питання європейських санкцій «буде на столі» при майбутніх переговорах з російською стороною.
Марко Рубіо заявив, що санкції ЄС можуть стати темою переговорів з РФ щодо перемир’я з Україною
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на будь-яких переговорах з Росією щодо припинення вогню з Україною буде порушене питання про санкції, які запровадили країни Європи проти РФ, передає Державний департамент США.

Він зазначив, під час переговорів Україна «посилила потребу в європейцях». Про це було вказано у спільній заяві після перемовин делегацій від України та США у Джидді 11 березня.

«Але я вже публічно сказав, що європейці запровадили низку санкцій проти Російської Федерації, і я припускаю, що в будь-яких переговорах - якщо ми, сподіваюся, дійдемо до них - з росіянами вони піднімуть ці європейські санкцій, які були накладені на них», - сказав Рубіо.

За словами посадовця, питання європейських санкцій «буде на столі» при майбутніх переговорах з російською стороною.

«Не кажучи вже про те, що відбувається із замороженими (російськими, - ред.) активами тощо», - додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що представники Сполучених Штатів вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США росія ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом»

Найбільш доцільним місцем для встановлення монумента Джорджу Вашингтону депутати вважають постамент, де раніше знаходився пам’ятник Володимиру Леніну, а одним з елементів композиції може бути стела, на якій будуть викарбувані слова Тараса Шевченка з поеми «Юродивий»: «Коли ми діждемося Вашингтона, З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись».

Корпоративною культурою, професійним та особистісним розвитком членів ВККС займуться іноземні партнери та громадські активісти

Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче покращити мікроклімат в стінах ВККС.

Середня зарплата керівництва Держфінмоніторингу склала 423 тисячі грн, у НАЗК, Податковій та Держтуризму – більше 200 тисяч грн – дані Мінфіну

Дані Мінфіну свідчать, що у лідерах за рівнем зарплат знаходяться НАЗК, АМКУ та Апарат Верховної Ради.

Зарплати чиновників планують відв’язати від прожиткового мінімуму новим законом

Зарплати держслужбовців і посадовців нині «прив’язані» до прожиткового мінімуму, і це потрібно змінювати, адже зростання соцвиплат не повинно автоматично тягнути за собою підвищення зарплат тим, хто почувається досить комфортно – народний депутат Віталій Безгін.

Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Маргарита Сокоренко
    Маргарита Сокоренко
    уповноважений у справах Європейського суду з прав людини
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики