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Марко Рубио заявил, что санкции ЕС могут стать темой переговоров с РФ по перемирию с Украиной

08:28, 13 марта 2025
Марко Рубио считает, что вопрос европейских санкций «будет на столе» при будущих переговорах с российской стороной.
Марко Рубио заявил, что санкции ЕС могут стать темой переговоров с РФ по перемирию с Украиной
Фото: Getty Images
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что на любых переговорах с Россией о прекращении огня с Украиной будет затронут вопрос о санкциях, введенных странами Европы против РФ, передает Госдепартамент США.

Он отметил, что во время переговоров Украина «подчеркнула необходимость европейской поддержки». Об этом было указано в совместном заявлении после переговоров делегаций Украины и США в Джидде 11 марта.

«Но я уже публично говорил, что европейцы ввели ряд санкций против Российской Федерации, и я предполагаю, что на любых переговорах — если мы, надеюсь, к ним придем — россияне поднимут вопрос этих европейских санкций, которые были на них наложены», — сказал Рубио.

По его словам, вопрос европейских санкций «будет на столе» при будущих переговорах с российской стороной.

«Не говоря уже о том, что происходит с замороженными (российскими — ред.) активами и прочим», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Соединенных Штатов уже отправились в Россию для обсуждения мирного урегулирования в Украине. 

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США россия ЕС Украина война

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