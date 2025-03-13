Загадковий об’єкт помітили у Києві близько опівночі.

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Ввечері, 12 березня, у небі над Києвом пролетів метеорит. Відео інциденту публікують місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що загадковий об’єкт помітили у столиці близько опівночі, він дуже швидко пролетів.

За даним Alpha Centauri, що йдеться про падіння метеорита.

Крім того, у цей час жителі столиці також почули вибух, який пролунав до оголошення повітряної тривоги в місті. За даними ЗМІ, у Солом'янському районі вибухнула автівка. Ймовірно, що проліт метеорита та вибух просто співпали у часі.

Нагадаємо, схожий інцидент стався у квітні 2023 року. Тоді спалах у небі над Києвом викликало падіння метеора діаметром близько пів метра.

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