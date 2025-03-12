Головнокомандувач Сирський заявив, що ворог зазнає на Курщині значних втрат, і ЗСУ продовжать тримати оборону

В разі потреби підрозділи Сил оборони, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі, вказав Сирський.

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В операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Однак, як наголошує Сирський, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат.

«У найбільш скрутній ситуації моїм пріоритетом було та залишається збереження життів українських воїнів. Для цього підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі. Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження.

Станом на 18-ту годину, на Курському напрямку наші війська відбивали вісім штурмових дій противника.

Незважаючи на посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно», - вказав Сирський.

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