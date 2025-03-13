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Корпоративною культурою, професійним та особистісним розвитком членів ВККС займуться іноземні партнери та громадські активісти

08:15, 13 березня 2025
Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче покращити мікроклімат в стінах ВККС.
Корпоративною культурою, професійним та особистісним розвитком членів ВККС займуться іноземні партнери та громадські активісти
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 березня рекомендувала голові ВККС Андрію Пасічнику залучити експертів проектів міжнародної технічної допомоги та представників громадянського суспільства для «розвитку корпоративної культури» в Комісії, «культури дотримання професійної етики» та для підвищення «професійного та особистісного росту» членів ВККС та працівників Секретаріату Комісії.

Відповідне рішення ВККС ухвалила за наслідками історії, пов’язаної із звинуваченнями заступника голови Комісії Олексія Омельяна у цькуванні керівника Юридичного управління Секретаріату ВККС Наталі Кідіної.

Також ВККС вирішила відмовити у внесенні до Вищої ради правосуддя подання про звільнення члена Комісії Олексія Омельяна з огляду на те, що 22 січня 2025 року Вища рада правосуддя закрила дисциплінарну справу заступника голови ВККС.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Наталя Кідіна, яка на той час була в. о. керівника Секретаріату ВККС, звернулася зі скаргами на поведінку Олексія Омельяна, повідомивши, що під час низки нарад заступник голови Комісії допустив некоректні висловлювання на її адресу та психологічно тиснув на неї.

Втім, Вища рада правосуддя у підсумку відмовила у притягненні Олексія Омельяна до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з недоведеністю його провини.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС

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