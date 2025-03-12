Практика судів
  1. У світі

Радник Трампа з нацбезпеки Волтц провів телефонну розмову з РФ про припинення вогню

20:57, 12 березня 2025
Майк Волц обговорив пропозицію про припинення вогню в Україні.
Радник Трампа з нацбезпеки Волтц провів телефонну розмову з РФ про припинення вогню
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речниця Білого Дому Керолайн Левітт заявила, що радник з нацбезпеки Майк Волтц провів телефонну розмову з представником РФ.

Також у Білому домі зазначили, що спецпосланець Стів Віткофф відвідає Москву з метою переконати російську сторону підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що представники Сполучених Штатів вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні. За даними видання The Guardian, про це Трамп заявив в ході зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

«Президент США сказав, що у США "є люди, які їдуть до Росії прямо зараз», і додав, що "тепер це залежить від Росії», - вказується у повідомленні.

За словами Трампа, надійшли «деякі позитивні повідомлення про припинення вогню».

Нагадаємо, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план під час брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

Стали відомі три фінальні кандидатури на крісло судді Конституційного Суду за квотою Президента

Президент Володимир Зеленський обиратиме серед трьох кандидатів – у фінал вийшли Олександр Водянніков, Михайло Савчин та Юрій Барабаш.

Дональд Трамп видав указ про захист федерального уряду від необґрунтованих судових заборон через позови активістських груп

Указ Трампа покликаний захистити федеральний уряд від необґрунтованих судових заборон, ініційованих активістськими організаціями, які відбирають «сприятливі суди» для оскарження урядових рішень.

Підвищення окладів поліцейським потребуватиме коштів для перерахунку пенсій раніше звільненим поліцейським – Мінфін

Пропозиція підвищити зарплату поліцейським раніше наштовхнулася на критику з боку Мінфіну та Пенсійного фонду.

Для чоловіків за кордоном можуть скасувати умову наявності військово-облікового документа для видачі паспорта, бо ця заборона не стимулює їх повертатися – Чернишов

Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що Кабмін може переглянути необхідність наявності у чоловіка, який знаходиться за кордоном, військово-облікового документа для видачі паспорта.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді