Радник Трампа з нацбезпеки Волтц провів телефонну розмову з РФ про припинення вогню

Майк Волц обговорив пропозицію про припинення вогню в Україні.

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Речниця Білого Дому Керолайн Левітт заявила, що радник з нацбезпеки Майк Волтц провів телефонну розмову з представником РФ.

Також у Білому домі зазначили, що спецпосланець Стів Віткофф відвідає Москву з метою переконати російську сторону підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що представники Сполучених Штатів вже вирушили до Росії для обговорення мирного врегулювання в Україні. За даними видання The Guardian, про це Трамп заявив в ході зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном.

«Президент США сказав, що у США "є люди, які їдуть до Росії прямо зараз», і додав, що "тепер це залежить від Росії», - вказується у повідомленні.

За словами Трампа, надійшли «деякі позитивні повідомлення про припинення вогню».

Нагадаємо, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план під час брифінгу повідомив Президент Володимир Зеленський.

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