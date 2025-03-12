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Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц провел телефонный разговор с РФ о прекращении огня

20:57, 12 марта 2025
Майк Уолц обсудил предложение о прекращении огня в Украине.
Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц провел телефонный разговор с РФ о прекращении огня
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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что советник по национальной безопасности Майк Волтц провел телефонный разговор с представителем РФ.

Также в Белом доме отметили, что спецпосланник Стив Виткофф посетит Москву с целью убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Соединенных Штатов уже отправились в Россию для обсуждения мирного урегулирования в Украине. По данным издания The Guardian, об этом Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином.

«Президент США сказал, что у США "есть люди, которые едут в Россию прямо сейчас", и добавил, что "теперь это зависит от России"», – указывается в сообщении.

По словам Трампа, поступили «некоторые позитивные сообщения о прекращении огня».

Напомним, Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план во время брифинга озвучил Президент Владимир Зеленский.

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