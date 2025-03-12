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Выборы состоятся после окончания военного положения, никто ничего откладывать не будет – Зеленский

15:17, 12 марта 2025
Владимир Зеленский отметил, что в случае объявления временного перемирия будет подготовлен план завершения войны, и после ее окончания военное положение будет прекращено – соответственно, после этого могут состояться выборы.
Выборы состоятся после окончания военного положения, никто ничего откладывать не будет – Зеленский
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Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план во время брифинга озвучил Президент Владимир Зеленский.

Как отметил глава страны, в первую очередь необходимо сосредоточиться на режиме прекращения огня.

По словам Президента, нужно будет понять, готовы ли партнеры к проведению мониторинга. В частности, от них потребуется техническая помощь.

«Сначала нам нужно сосредоточиться на том, чтобы была тишина — подготовить пошаговый план окончания войны с гарантиями безопасности. Если все это будет сделано, то после этого военное положение будет снято, и выборы состоятся в соответствии с украинским законодательством. Никто ничего специально откладывать не будет», — указал Владимир Зеленский.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, Верховная Рада проголосовала за заявление, что выборы должны пройти после окончания войны, а сегодня их организовать невозможно.

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выборы Украина война Владимир Зеленский

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