Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею 30-дневного прекращения огня

Такое решение показывает, что Украина готова к миру.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Джидде 11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций, по итогам которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с РФ, а США — на возобновление обмена разведданными и оказание безопасности помощи.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга объяснил, почему Украина согласилась на идею 30 дней тишины.

Глава государства рассказал, что во время переговоров в Джидде украинская делегация находилась в контакте с ним, а американская — с Трампом. О том, что действия украинской делегации направлял Владимир Зеленский, ранее сообщал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Так, во время встречи был поднят вопрос о том, готова ли Украина пойти на шаги по обеспечению тишины на всей территории.

По словам Главы государства, такое решение демонстрирует готовность Украины к миру.

«Я подчеркивал это не раз: никто из нас не верит россиянам, мы это уже проходили, но играть с нарративами о том, что мы не хотим окончания войны, мы не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня важно завершить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к завершению войны. Поэтому моя реакция была таковой — мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона», — объяснил он.

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