Практика судов
  1. В Украине

Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею 30-дневного прекращения огня

15:11, 12 марта 2025
Такое решение показывает, что Украина готова к миру.
Зеленский объяснил, почему Украина согласилась на идею 30-дневного прекращения огня
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Джидде 11 марта состоялась встреча украинской и американской делегаций, по итогам которой Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с РФ, а США — на возобновление обмена разведданными и оказание безопасности помощи.

Президент Владимир Зеленский во время брифинга объяснил, почему Украина согласилась на идею 30 дней тишины.

Глава государства рассказал, что во время переговоров в Джидде украинская делегация находилась в контакте с ним, а американская — с Трампом. О том, что действия украинской делегации направлял Владимир Зеленский, ранее сообщал пресс-секретарь МИД Георгий Тихий.

Так, во время встречи был поднят вопрос о том, готова ли Украина пойти на шаги по обеспечению тишины на всей территории.

По словам Главы государства, такое решение демонстрирует готовность Украины к миру.

«Я подчеркивал это не раз: никто из нас не верит россиянам, мы это уже проходили, но играть с нарративами о том, что мы не хотим окончания войны, мы не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня важно завершить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к завершению войны. Поэтому моя реакция была таковой — мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона», — объяснил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США рф Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия предложила ввести пошлины на женские неглиже из США и куриные крылышки

В тарифном списке от Еврокомиссии указаны американские куриные крылышки, мотоциклы и женские неглиже – Politico.

В Украине предлагают создать Офис поддержки инвесторов и ввести «инвестиционное гражданство» для бизнеса из США

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами зарегистрировали проект, который предусматривает введение «инвестиционного гражданства» или других специальных условий для бизнеса из США и стран-партнеров.

ВАКС ищет 50 помощников судей – по данным Минфина, средняя зарплата составляет 51,8 тысяч грн

В связи с увеличением количества судей Антикорсуда в ВАКС объявили, что ищут работников на 110 должностей, из которых 50 человек – помощники судей.

В конкурсе на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов останется 67 кандидатов

ВККС завершила проверку практических заданий 105 претендентов на должности судей административной специализации.

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий должностной оклад для полицейских не менее 30280 грн

Верховная Рада приняла за основу законопроект о денежном обеспечении полицейских, который лежал в парламенте с января 2022 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Нежура
    Вадим Нежура
    суддя Київського апеляційного суду
  • Надія Стефанів
    Надія Стефанів
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді