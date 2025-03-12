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В Украине предлагают создать Офис поддержки инвесторов и ввести «инвестиционное гражданство» для бизнеса из США

15:25, 12 марта 2025
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия вместе с коллегами зарегистрировали проект, который предусматривает введение «инвестиционного гражданства» или других специальных условий для бизнеса из США и стран-партнеров.
В Украине предлагают создать Офис поддержки инвесторов и ввести «инвестиционное гражданство» для бизнеса из США
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Народные депутаты предлагают ввести механизм «инвестиционного гражданства» или других специальных условий ведения бизнеса для иностранных инвесторов из стран-партнеров Украины, прежде всего из США. Об этом говорится в проекте постановления о разработке законодательной базы для создания преференционных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса 13067, инициаторами которого выступают народные депутаты Александр Ковальчук, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев, Галина Янченко, Николай Тищенко и другие.

Судя по проекту, он очерчивает шаги для подготовки законодательной базы под соглашение о полезных ископаемых с США.

Депутаты предлагают поручить Кабмину в 3-месячный срок подать в Верховную Раду законопроекты, направленные на создание специального правового режима для привлечения инвестиций от стран-партнеров.

В частности, речь идет о внесении изменений в Закон «Об инвестиционной деятельности» относительно введения специального режима инвестиционной деятельности для иностранных инвесторов, прежде всего из США, включая налоговые стимулы, гарантии защиты капиталовложений и льготные регуляторные условия.

Также они предлагают разработать изменения в Кодекс о недрах и Закон «О соглашениях о разделе продукции» относительно механизмов пересмотра лицензий на пользование недрами, анализа неэффективно используемых («спящих») лицензий и определения порядка их передачи иностранным субъектам хозяйственной деятельности, прежде всего из США, с соответствующими обязательствами по освоению месторождений.

Соответственно, предлагается ввести механизм пересмотра лицензий на пользование недрами, в частности: проведение аудита действующих лицензий для выявления неэффективно используемых («спящих лицензий»), а также возможность отмены лицензий, не соответствующих требованиям эффективного освоения ресурсов.

Также отмечается введение приоритетного доступа иностранных субъектов хозяйственной деятельности из стран-партнеров, в частности из США, к разработке полезных ископаемых с соответствующими инвестиционными обязательствами.

В проекте также говорится о введении механизма «инвестиционного гражданства» или других специальных условий долгосрочного пребывания и ведения бизнеса для иностранных субъектов хозяйственной деятельности, имеющих постоянное местонахождение или постоянное место жительства на территории стран-партнеров Украины, прежде всего из США.

Депутаты также предлагают создать Офис поддержки инвесторов для сопровождения, ввести специальный налоговый режим для иностранных субъектов, который будет включать налоговые льготы, упрощенное администрирование и другие стимулы для привлечения капитала.

Законопроекты, которые будет разрабатывать Кабмин, также определят особые условия участия в приватизации стратегических государственных активов с приоритетным правом для иностранных субъектов хозяйственной деятельности из стран-партнеров Украины, прежде всего из США.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», предлагается внести изменения в Хозяйственный кодекс, хотя он утратит силу уже в этом году.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины США законопроект бизнес Украина Давид Арахамия

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В Украине предлагают создать Офис поддержки инвесторов и ввести «инвестиционное гражданство» для бизнеса из США

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