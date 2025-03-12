В Україні пропонують створити Офіс підтримки інвесторів і запровадити «інвестиційне громадянство» для бізнесу зі США

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія разом з колегами зареєстрували проект, який передбачає запровадження «інвестиційного громадянства» чи інших спеціальних умов для бізнесу зі США та країн-партнерів.

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Народні депутати пропонують запровадити механізм «інвестиційного громадянства» чи інших спеціальних умов ведення бізнесу для іноземних інвесторів з країн-партнерів України, насамперед зі США. Про це йдеться у проекті постанови про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу 13067, ініціаторами якого виступають народні депутат Олександр Ковальчук, Давид Арахамія, Данило Гетманцев, Галина Янченко, Микола Тищенко та інші.

Судячи з проекту, він окреслює кроки для підготовки законодавчої бази під угоду про корисні копалини зі США.

Депутати пропонують доручити Кабміну у 3-місячний строк подати до Верховної Ради законопроекти, спрямовані на створення спеціального правового режиму для залучення інвестицій від країн-партнерів.

Зокрема йдеться про зміни до Закону «Про інвестиційну діяльність» щодо запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності для іноземних інвесторів, насамперед зі США, включаючи податкові стимули, гарантії захисту капіталовкладень та пільгові регуляторні умови.

Також вони пропонують розробити зміни до Кодексу про надра та Закону «Про угоди про розподіл продукції» щодо механізмів перегляду ліцензій на користування надрами, аналізу неефективно використовуваних («сплячих») ліцензій та визначення порядку їхньої передачі іноземним суб'єктам господарської діяльності, насамперед зі США, із відповідними зобов’язаннями щодо освоєння родовищ.

Відповідно пропонується запровадити механізм перегляду ліцензій на користування надрами, зокрема: проведення аудиту чинних ліцензій для виявлення неефективно використовуваних («сплячих ліцензій»), а також можливість скасування ліцензій, що не відповідають вимогам ефективного освоєння ресурсів.

Також зазначається про запровадження пріоритетного доступу іноземних суб'єктів господарської діяльності з країн-партнерів, зокрема, зі США до розробки корисних копалин із відповідними інвестиційними зобов’язаннями.

У проекті також йдеться про запровадження механізму «інвестиційного громадянства» або інших спеціальних умов довгострокового перебування та ведення бізнесу для іноземних суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання на території країн-партнерів України, насамперед зі США.

Депутати також пропонують створити Офіс підтримки інвесторів для супроводу, запровадити спеціальний податковий режиму для іноземних суб'єктів, що включатиме податкові пільги, спрощене адміністрування та інші стимули для залучення капіталу.

Законопроекти, які розроблятиме Кабміну, також визначатимуть особливі умови участі в приватизації стратегічних державних активів із пріоритетним правом для іноземних суб'єктів господарської діяльності з країн-партнерів України, насамперед зі США.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», пропонується внести зміни до Господарського кодексу, хоча він втратить чинність вже цього року.

Автор: Наталя Мамченко

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