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Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею 30-денного припинення вогню

15:11, 12 березня 2025
Таке рішення показує, що Україна готова до миру.
Зеленський пояснив, чому Україна погодилась на ідею 30-денного припинення вогню
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», У Джидді 11 березня відбулася зустріч української та американської делегацій за підсумками якої Київ погодився на 30-денне припинення вогню з РФ, а США — відновити обмін розвідданими та безпекову допомогу.

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу пояснив, чому Україна погодилася на ідею про 30 днів тиші.

Глава держави розповів, що під час перемовин у Джидді українська делегація мала контакт з ним, а американська — з Трампом. Про те, що дії української делегації скеровував Володимир Зеленський, зазначав раніше речник МЗС Георгій Тихий.

Так, під час зустрічі було підняте питання, чи готова Україна йти на кроки щодо тиші по всій території.

За словами Глави держави, таке рішення показує, що Україна готова до миру.

«Я це підкреслював неодноразово, ніхто з нас не вірить росіянам, ми це проходили, але ми гратися з наративами, що ми не хочемо закінчення війни, не будемо. Я налаштований дуже серйозно і для мене важливо закінчити війну, я хочу, щоб президент США це бачив, щоб Європа, всі були в союзі, щоб примусити РФ до закінчення війни. Тому моя реакція була - ми готові до формату тиші на 30 днів у тому форматі, який нам запропонувала американська сторона», - пояснив він.

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США рф Україна війна Володимир Зеленський

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