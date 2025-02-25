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Верховная Рада проголосовала за заявление, что выборы должны пройти после окончания войны, а сегодня их организовать невозможно

11:21, 25 февраля 2025
В принятом постановлении Верховная Рада констатирует, что военное положение в Украине не разрешает провести выборы согласно Конституции.
Верховная Рада проголосовала за заявление, что выборы должны пройти после окончания войны, а сегодня их организовать невозможно
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Верховная Рада 25 февраля поддержала «Заявление Верховной Рады о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии российской федерации» в виде проекта постановления 13041. За – 268 депутатов.

Согласно постановлению Верховная Рада подчеркнула, что «в Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны таким международным сообществом».

Также Верховная Рада «констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения российской федерации военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины».

Вместе с тем, как отмечено в постановлении, «украинский народ един в том, что такие выборы должны состояться после завершения войны, Верховная Рада Украины от имени Украинского народа заявляет, что Украина как демократическая страна, как только на ее территории будет обеспечен всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, по решению Парламента Украины объявит проведение выборов Президента Украины и обеспечит их проведение в соответствии со всеми международными избирательными стандартами».

Кроме того, этим постановлением «Верховная Рада Украины напоминает, что Президент Украины Владимир Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению Украинским народом и Верховной Радой Украины, Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и подчеркивает, что Президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины».

Напомним, что 24 февраля парламент не нашел необходимое количество голосов для принятия постановления с аналогичным содержанием.

Автор: Наталя Мамченко

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