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DeepSeek интегрируют в смартфоны Xiaomi и Redmi

18:53, 25 февраля 2025
DeepSeek R1 получат более 23 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi.
DeepSeek интегрируют в смартфоны Xiaomi и Redmi
Фото: Getty Images
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Компания Xiaomi работает над внедрением искусственного интеллекта DeepSeek в свои смартфоны. Новейший ИИ DeepSeek R1 получат более 23 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, пишет Xiaomitime.

Издание отмечает, что интеграция ИИ стартовала 14 февраля, но позже ее временно приостановили. Теперь она снова доступна, и за счет DeepSeek фирменный умный помощник Xiao AI обрел новые функции: теперь он помогает в написании кода, создает выдержки из обширных статей, решает сложные задачи и т.д.

Также опубликовали перечень смартфонов, которые получат поддержку DeepSeek и особо умный Xiaomi AI:

Xiaomi 15 Pro; Xiaomi 15; Xiaomi 14 Ultra; Xiaomi 14 Pro Titanium (со спутниковой связью); Xiaomi 14 Pro; Xiaomi 14; Xiaomi 13 Ultra; Xiaomi 13 Pro; Xiaomi 13; Xiaomi Civi 4 Pro; Xiaomi MIX Fold 4; Xiaomi MIX Flip; Xiaomi MIX Fold 3; Redmi K80 Pro; Redmi K80; Redmi K70 Ultra; Redmi K70 Pro; Redmi K70; Redmi K70E; Redmi K60 Ultra; Redmi K60 Pro; Redmi Turbo 4; Redmi Turbo 3.

Кроме того, некоторые планшеты получат ИИ DeepSeek, среди которых: Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

Вместе с тем, DeepSeek вводит лимиты на использование ИИ-модели и повышает тарифы.

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искусственный интеллект DeepSeek

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