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DeepSeek вводит лимиты на использование ИИ-модели и повышает тарифы

18:22, 7 февраля 2025
В DeepSeek заявили, что скидки на доступ к модели ИИ закончатся 8 февраля.
DeepSeek вводит лимиты на использование ИИ-модели и повышает тарифы
Фото: Depositphotos
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Китайский стартап DeepSeek решил временно ограничить доступ к своей платформе из-за перегрузок серверов, а также сообщил о повышении тарифов, пишет Bloomberg.

Как сообщает источник, китайский стартап приостановил возможность клиентов пополнять свои кредиты API. Но в компании заверили, что это не отразится на уже существующих приобретенных кредитах, они будут сохранены и клиенты смогут спокойно использовать их в дальнейшем.

В DeepSeek также заявили, что скидки на доступ к его модели закончатся 8 февраля. После этого доступ к модели чат-бота составит:

2 юаня ($0,27) за 1 млн входных токенов

8 юаней ($1,10) за 1 млн выходных токенов

Когда же модель рассуждения DeepSeek станет доступна в Интернете, то плата за нее будет составлять:

4 юаня ($0,54) за 1 млн входных токенов

16 юаней ($2,20) за 1 млн выходных токенов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», китайский DeepSeek стал самым популярным приложением с искусственным интеллектом в США, опередив ChatGPT. После его выхода обрушились акции Nvidia и других компаний.

Напомним, ранее Италия заблокировала китайский чат-бот DeepSeek.

Додамо, Дональд Трамп назвал китайский DeepSeek тревожным звонком для технологий США.

Кроме того, Павел Дуров после успеха DeepSeek объяснил, почему Китай так быстро догнал США в области ИИ.

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