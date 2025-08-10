Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области водитель повредила постамент «Сердце Украины» и скрылась с места ДТП

07:00, 10 августа 2025
58-летняя женщина на Hyundai Santa Fe врезалась в постамент «Сердце Украины» и скрылась, но ее быстро разыскали полицейские.
В Звенигородском районе полицейские составили протоколы на женщину-водителя, которая заехала на территорию постамента «Географический центр Украины» и врезалась в мраморный макет, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа неподалеку от Шполы.

За рулем автомобиля Hyundai Santa Fe находилась 58-летняя местная жительница. Заехав на территорию мемориального комплекса, она повредила конструкцию «Сердце Украины» и покинула место инцидента.

Правоохранители оперативно установили и нашли нарушительницу.

На женщину-водителя полицейские составили два протокола по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) КоАП Украины.

Административные материалы переданы в суд.

