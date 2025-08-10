В Черкасской области водитель повредила постамент «Сердце Украины» и скрылась с места ДТП

58-летняя женщина на Hyundai Santa Fe врезалась в постамент «Сердце Украины» и скрылась, но ее быстро разыскали полицейские.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Звенигородском районе полицейские составили протоколы на женщину-водителя, которая заехала на территорию постамента «Географический центр Украины» и врезалась в мраморный макет, после чего скрылась с места происшествия. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 августа неподалеку от Шполы.

За рулем автомобиля Hyundai Santa Fe находилась 58-летняя местная жительница. Заехав на территорию мемориального комплекса, она повредила конструкцию «Сердце Украины» и покинула место инцидента.

Правоохранители оперативно установили и нашли нарушительницу.

На женщину-водителя полицейские составили два протокола по ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества) КоАП Украины.

Административные материалы переданы в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.