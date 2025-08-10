На Черкащині водійка пошкодила постамент «Серце України» та втекла з місця ДТП

58-річна жінка на Hyundai Santa Fe врізалася в постамент «Серце України» та втекла, але її швидко розшукали поліцейські.

У Звенигородському районі поліцейські склали протоколи на водійку, яка заїхала на територію постаменту «Географічний центр України» та врізалася в мармуровий макет, після чого зникла з місця пригоди. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 серпня неподалік Шполи.

За кермом автомобіля Hyundai Santa Fe перебувала 58-річна місцева жителька. В’їхавши на територію пам’ятного комплексу, вона пошкодила конструкцію «Серце України» та залишила місце інциденту.

Правоохоронці оперативно встановили та знайшли порушницю.

На водійку поліцейські склали два протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) КУпАП.

Адміністративні матеріали передано до суду.

